Boycott des produits “Made in Israel”, réponse du berger à la bergère

ISRAEL ET LES TENTATIVES DE BOYCOTT EN FRANCE : LA REPONSE DES ISRAELIENS QUI EXPORTENT VERS LA FRANCE



Une bataille a lieu récemment et a été engagée par des groupuscules qui veulent mettre en place un boycott des produits “Made in Israel” dans des grands magasins. Ils hurlent des slogans anti-Israël dans les rayons alimentaires. Ils impressionnent bien peu les clients.



Le site de Marianne2 : “Habillés de t-shirts verts Boycott Israël, des militants pro-Palestinien viennent mettre à sac les rayons de Carrefour commercialisant des produits israéliens ou même d’entreprises commerçant avec Israël. Les vidéos buzzent sur les sites radicaux et l’enseigne joue la neutralité”.





Que faire dans ce cas là ? Nous avons posé la question a quelques exportateurs israéliens. Leurs réponses ont été les suivantes :





“Nous n’avons pas eu de baisse du chiffre d’affaires, bien au contraire !”





“La seule manière de répondre aux agitateurs est de continuer notre activité en étant irréprochable en matière de qualité et de prix”.





“Les grandes surfaces françaises ont besoin de faire du chiffre d’affaires et notre clientèle est très stable”.





“Nos produits sont considérés comme étant de grande qualité : cet argument est essentiel pour nous et pour les consommateurs”.





“Nos produits sont dans les rayons alimentaires et autres. Impossible, parmi les milliers de références des grands magasins en France de distinguer vraiment la provenance”.





“Le Made in Israel est considéré d’après des sondages que nous avons mené comme étant très bien vu” (un très gros exportateur israélien).





“Le boycott est illégal en France. Des grands magasins vont porter plainte contre les agitateurs. Déjà un grand réseau Français l’a fait.”





“De nombreux musulmans achètent des produits cashers et n’hésitent pas a le dire ! Les produits alimentaires cashers sont pour plus de trente pour cent achetés par des non-juifs.”





Premières conclusions : beaucoup de bruits pour rien! Les boycotteurs sont bien boycottés.



source: IsraelValley