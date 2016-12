Pourquoi les intellectuels sont detestes dans le monde Arabe?









Les statistics montrent que la population arabe dans le monde est aux alentours de 280 et 300 millions. Parmi eux, les experts de l’ONU estiment qu’au moins 70 millions sont illetres.

Cet enorme chiffre represente deux foix le nombre d’illetres dans le monde. Nous parlons bien sur d’analphabetisme. Ces chiffres regroupent uniquement ceux qui ne peuvent ni lire ni ecrire. Peut etre plus catastrophique sont les 200 millions d’Arabes qui sont culturellement incultes.

En effet, ces arabes savent lire et ecrire mais la vaste majorite n’a pas lu un livre ou meme un journal depuis les bancs de l’ecole. Mais le fait que 90% de la population arabe est inculte en terme d’informatique et d’internet est une tragedie assez apocalyptique.

Si l’on recherche l’origine de cette triste tragedie, on s’apercoit que les coupables du premier rangs sont les leaders arabes don’t la majorite a mit un point d’honneur a garder leur people dans l’ignorance afin de pouvoir les manipuler a leur aise.

L’individu arabe n’est pas moins coupable. Les sociologues ont demontre il y a bien longtemps que les Arabes en general, avaient tout simplement ignore le progres, s’inquietant uniquement de satisfaire leurs besoins de base dans une so societe ou seul la richesse fiduciere compte.

Vient ensuite la responsabilite des intellectuels arabes qui ont echoue a transformer leurs idees en un mouvement de modernite. Ils continuent d’etre distants et hautains, vivant dans leur microcosme alors qu’ils detiennent la cle vers un monde meilleur. Ceci explique peut etre pourquoi les intellectuels arabes sont hais par leurs regimes autoritaires.

Ceux sont les intellectuels qui peuvent influencer et mobiliser la masse contre leur gouvernants. D’un autre cote, la populace n’a pas vraiment de nobles sentiments envers les intellectuels tout simplement a cause de l’arrogance de ces derniers envers la fange illetree.



By sboussoufafrench