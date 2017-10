Nicolas Sarkozy a condamné «le discours de haine» d´Ahmadinejad

Des diplomates quittant la salle, des manifestants avec des perruques multicolores et des nez rouge de clown qui crient «raciste, raciste», les sièges des Etats-Unis, de l'Australie et des autres pays ayant boycotté le sommet désertés. Lundi, l'intervention de Mahmoud Ahmadinejad devant la conférence de l'ONU sur le racisme qui s'est ouverte le jour même aura été mouvementée. Cela n'a pas empêché le président iranien de critiquer la création d'Israël après 1945, l'assimilant à un «gouvernement raciste». «Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils (les Alliés, ndlr) ont eu recours à l'agression militaire pour priver de terres une nation entière sous le prétexte de la souffrance juive», a expliqué Ahmadinejad. «Ils ont envoyé des migrants d'Europe, des Etats-Unis et du monde de l'Holocauste pour établir un gouvernement raciste en Palestine occupée», a-t-il affirmé.

Sans surprise, les déclarations du président iranien ont provoqué le départ de la salle du siège de l'ONU à Genève des 23 représentants européens (4 pays ont boycotté la réunion). Ils avaient prévenu de leurs intentions au cas où le président iranien proférerait «des accusations antisémites». Celui-ci avait pourtant été mis devant ses responsabilités quelques heures auparavant par le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Le patron de l'ONU l'avait mis en garde contre tout amalgame entre sionisme et racisme, rappelant que l'Assemblée générale de l'ONU avait adopté une résolution en ce sens.

Très rapidement, le président français Nicolas Sarkozy a condamné «totalement (le) discours de haine» de Mahmoud Ahmadinejad qu'il considère comme un «appel intolérable à la haine raciste». «Il bafoue les idéaux et les valeurs inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme», ajoute le président de la République qui appelle à une «extrême fermeté» de l'Union européenne. Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères a lui dénoncé des propos «inacceptables» ajoutant qu'«aucun compromis n'est possible» face aux déclarations anti-israéliennes du président iranien.

Le Haut commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme a déploré «le langage utilisé par le président iranien». «Nous considérons que le discours était complètement déplacé dans une conférence qui a pour but de défendre la diversité et la tolérance», a déclaré Rupert Colville, porte-parole du Haut commissaire, Navi Pillay.

Les précédentes déclarations de Mahmoud Ahmadinejad sur Israël et l'Holocauste faisient craindre de nouveaux dérapages. À la veille de la conférence, il avait encore qualifié l'État hébreu de «porte-drapeau du racisme». Lundi, Israël a rappelé pour consultations son ambassadeur en Suisse. La décision a été prise par le premier ministre Benyamin Nétanyahou et son chef de la diplomatie Avigdor Lieberman pour «exprimer le mécontentement (d'Israël) sur la tenue de la conférence à laquelle participe un raciste, négationniste de la Shoah, qui déclare publiquement son intention de rayer Israël de la carte». Parlant à l'ouverture de la séance hebdomadaire du gouvernement, Nétanyahou a accusé le président iranien d'être lui-même un «raciste» et a félicité les pays qui ont décidé de boycotter «ce festival de haine». Un responsable israélien se disant «déçu» par la France et la Grande-Bretagne.



source:

http://www.lefigaro.fr/international/2009/04/20/01003-20090420ARTFIG00459-nouvelle-provocation-d-ahmadinejad-a-geneve-.php