Palestiniens, allez voir ailleurs si ...

Plus loin de la Terre promise



Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, aurait réussi à convaincre les dirigeants kurdes irakiens d'accueillir sur leur territoire des milliers de Palestiniens installés à la frontière irako-syrienne depuis la chute de Saddam Hussein. Neuf milles autres Palestiniens vivant au même endroit pourraient partir pour le Soudan, rapporte Al-Quds Al-Arabi. Les autorités kurdes et celles du Soudan auraient promis d'accorder à ces réfugiés un statut qui leur permettrait de vivre normalement et d'avoir accès au marché du travail.



source: courrierinternational