Où sont les "nous sommes tous des sri-lankais"?

Des bombes à fragmentation interdites au niveau international, sont utilisés contre les civils tamouls.Vidéo (ÂME SENSIBLE S'ABSTENIR!!!), Situation actuelle du Sri Lanka:Les travailleurs humanitaires, les ONG, les journalistes sont ciblés, les principales parties du conflit sont interdites aux médias et les ONG ont été dans l´obligation de quitter les lieux.Vidéo du GÉNOCIDE AU SRI LANKA - UTILISATION DE BOMBE CHIMIQUE POUR EXTERMINER EN MASSE LE PEUPLE TAMOUL.Les rebelles des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), encerclés dans un étroit périmètre dans le nord-est de du Sri Lanka, continuaient jeudi d'opposer une forte résistance à l'armée sri-lankaise malgré les appels à déposer les armes, selon l'armée.



Le sort des civils encore pris au piège par les combats inquiète la communauté internationale. "Nous estimons qu'il reste environ 50.000 personnes dans cette zone", a déclaré Catherine Bragg, sous-secrétaire générale de l'ONU pour les affaires humanitaires, au cours d'une conférence de presse.



ONU: “Plus de 6.000 civils morts au Sri-Lanka”



Selon les chiffres de l’ONU, plus de 6.000 civils sri-lankais ont trouvé la mort durant les trois derniers mois, suite aux combats entre l’armée régulière et les rebelles Tamils. Malheureusement pour cette population, elle ne bénéficie ni de couverture médiatique ni de la compassion des ONG et autres professionnels des Droits de l’Homme, aucun soldat de Tsahal n’étant présent dans cette zone de l’Asie du sud-est.



source: actu.co



